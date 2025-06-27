Пострадавший от атаки БПЛА ЖК «Лазурные небеса» восстановят до осени 2026 года

Власти Татарстана утвердили порядок восстановления казанского жилого комплекса «Лазурные небеса», поврежденного украинскими беспилотниками 21 декабря 2024 года. Ремонтно-восстановительные работы планируют завершить до 31 августа 2026 года. Соответствующий проект постановления кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавший от атаки БПЛА ЖК «Лазурные небеса»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Пострадавший от атаки БПЛА ЖК «Лазурные небеса»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Восстановление 37-этажного дома на проспекте Альберта Камалеева проведут за счет средств резервного фонда правительства республики. Из него бюджету Казани выделят межбюджетный трансферт. Распорядителем средств станет министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

21 декабря 2024 года Казань атаковали восемь украинских беспилотников. Шесть из них были направлены на жилые дома. Под удар попали ЖК «Лазурные небеса», «Манхеттен» и дом по улице Клары Цеткин. Наибольшие повреждения получил ЖК"Лазурные небеса". Погибших и пострадавших среди людей не было.

Анар Зейналов