Пострадавший от атаки БПЛА ЖК «Лазурные небеса» восстановят до осени 2026 года
Власти Татарстана утвердили порядок восстановления казанского жилого комплекса «Лазурные небеса», поврежденного украинскими беспилотниками 21 декабря 2024 года. Ремонтно-восстановительные работы планируют завершить до 31 августа 2026 года. Соответствующий проект постановления кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.
Пострадавший от атаки БПЛА ЖК «Лазурные небеса»
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Восстановление 37-этажного дома на проспекте Альберта Камалеева проведут за счет средств резервного фонда правительства республики. Из него бюджету Казани выделят межбюджетный трансферт. Распорядителем средств станет министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.
21 декабря 2024 года Казань атаковали восемь украинских беспилотников. Шесть из них были направлены на жилые дома. Под удар попали ЖК «Лазурные небеса», «Манхеттен» и дом по улице Клары Цеткин. Наибольшие повреждения получил ЖК"Лазурные небеса". Погибших и пострадавших среди людей не было.