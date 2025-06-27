Бывшего сотрудника МВД осудили за хранение украденных патронов
Балахнинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника МВД, обвиненного в незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили в суде.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По фабуле дела, подсудимый во время работы в МВД на тренировочных стрельбах похитил 66 патронов разного калибра и хранил их у себя дома в Балахне более 20 лет.
Фигурант признал вину. Решением суда ему назначено наказание в виде года ограничения свободы.