В двух регионах Черноземья объявили желтый уровень погодной опасности

Из-за прогнозируемых гроз в Белгородской и Курской областях объявили желтый уровень погодной опасности. Согласно данным Гидрометцентра России, в остальных регионах Черноземья непогода не ожидается.

Грозы в Белгородской и Курской областях возможны с 9:00 до 21:00 28 июня.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова