«Молфест», «КняZz» и «Пиковая дама»

В Челябинске на предстоящей неделе состоится фестиваль «Молфест», который посетят известный дизайнер Артем Лебедев и группа Cream Soda. Кроме того, в городе пройдут международные соревнования по дзюдо среди женщин и мужчин. На концертных площадках выступят группы «КняZz», «Ягода» и бывший участник группы «Руки Вверх» Алексей Потехин. В театрах покажут спектакли «Пиковая дама», «Кармен» и «Плотник», а в кинотеатрах — фильм «Одни из нас» и мультфильм «Повелительница города сказок»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы Cream Soda

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выступление группы Cream Soda

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фестивали

На площади Революции 28 июня пройдет фестиваль «Молфест» в честь Дня молодежи. Гостями мероприятия станут блогер и предприниматель Артемий Лебедев, пранкеры Вован и Лексус, а также музыкальная группа Cream Soda. Гостей фестиваля ждут четыре интерактивных площадки с мастер-классами, выставки, спортивные соревнования и другие активности. Выступление пранкеров Вована и Лексуса на тему «Секреты пранк-журналистики/Новая национальная угроза — мошенники» начнется на главной сцене в 17:00, лекция Артемия Лебедева «Как стать плохим дизайнером» — в 18:00, а концерт группы Cream Soda — в 20:00. Для посещения «Молфеста» необходимо пройти регистрацию на официальном сайте «Росмолодежи». 0+

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В «МТС Live Холле» 28 июня выступит рок-группа «КняZz». Коллектив приезжает в Челябинск в рамках концертного тура «Ангел и демон» в честь 15-летия группы. В программу концерта войдут лучшие песни со всех альбомов группы с обновленными аранжировками, новый материал, а также композиции, которые редко исполняются на сцене. На выступлении также получится услышать песни из репертуара группы «Король и Шут». Концерт дополнят 3D-видео. Стоимость билета от 2,9 тыс. до 5 тыс. руб. 12+

В пабе «The Бочка» 28 июня пройдет концерт группы «Ягода». Это фолк-проект, вдохновленный русскими сказками, былинами и традиционной музыкой. Композиции «Ягоды» сочетают этнические мотивы, электронные и народные инструменты. На концерте исполнят песни из нового альбома «Оконце» и уже известные треки. Стоимость билета 800 руб. 16+

Во дворце спорта «Юность» 28 и 29 июня состоится выступление цирка Ярослава Запашного. Гостей шоу ждут трюки с тиграми, воздушные номера с акробатами, клоуны, жонглеры, дрессированные попугаи и собаки. Стоимость билета от 1,4 тыс. до 3,5 тыс. руб. 0+

В «Максимилианс» 4 июля выступит бывший участник и один из основателей группы «Руки Вверх» Алексей Потехин. Он исполнит известные хиты «Крошка моя», «Он тебя целует», «Студент», «18 мне уже», «Чужие губы», «Ай-яй-яй» и другие песни. Стоимость билета 900 руб. 18+

Спектакли

В театре драмы имени Наума Орлова 28 июня представят спектакль «Пиковая дама». На сцену в рамках гастролей выдут артисты Тульского государственного академического театра драмы имени Максима Горького. «Пиковая дама» — произведение Александра Пушкина о молодом инженере Германе, который решил узнать секрет выигрышных карт, доступный только старой графине. После своей смерти она приходит к юноше во сне и раскрывает желанную комбинацию. Роль графини Анны Федотовны сыграет народная артистка России Наталья Савченко. Стоимость билета от 300 до 2,5 тыс. руб. 16+

В «mini театре» 28 июня состоится хореографический спектакль «Кармен». С его помощью авторы пытаются рассказать, как кармически и культурно связываются люди. В спектакле также присутствуют отсылки к одноименной опере о трагической любви торговки сигарами цыганки Кармен и бандита Хосе. Стоимость билета от 800 до 900 руб. 16+

В «mini театре» 29 июня покажут спектакль «Плотник». Это история про девушку, которая решает отремонтировать шалаш, возведенный когда-то ее дедом. В процессе она пытается найти путь к собственному «Я». Стоимость билета от 800 до 900 руб. 16+

Выставки

В галерее ценностей и ремесла «Историст» 30 июня открывается «Музей эпох». Посетители смогут увидеть эстетику, быт и интерьер жителей Челябинска в довоенный период, а также как они менялись вплоть 2000-х годов. 12+. Для посещения необходима предварительная регистрация.

Кино

В челябинских кинотеатрах 3 июля выйдет в прокат мультфильм «Повелительница города сказок». Девочка Далия попадает через портал в книге в волшебный мир и становится главной героиней романа. Чтобы вернуться домой, ей необходимо найти источник магии, который может управлять историями. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Одни из нас»

Фото: Русский Репортаж Кадр из фильма «Одни из нас»

Фото: Русский Репортаж

В кинотеатрах Челябинска 3 июля также появится фильм ужасов «Одни из нас». После вспышки опасного заболевания подростки остаются без опеки взрослых и решают отправиться на юг в поисках новой жизни. По пути они попадают в дом к женщине, которая решает усыпить и заточить их в своем доме. Подросткам предстоит разгадать ее зловещие тайны и выбраться из заточения. Главную роль сыграла Мишель Докери. 18+

Спорт

На ледовой арене «Трактор» 28 и 29 июня пройдут международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин. Участники будут бороться за медали в 14 весовых категориях. В первый день пройдут соревнования мужчин до 60, 66 и 73 кг и женщин до 63, 70, 78 и свыше 78 кг. Во второй день состоятся поединки в категориях до 81, 90, 100 и свыше 100 кг у дзюдоистов, а также до 48, 52 и 57 кг – у дзюдоисток. В соревнованиях примут участие ведущие спортсмены из России и зарубежных стран. Стоимость билета 100 руб. 0+

Ольга Воробьева