Нефестивальные движения

Министерство региональной безопасности Нижегородской области отменило сразу несколько массовых фестивалей, которые должны были пройти текущим летом за пределами Нижнего Новгорода. По словам организаторов, власти объявили им об угрозе атак вражеских беспилотников и отметили, что не могут обеспечить безопасность посетителей и участников. Некоторые массовые мероприятия запретили или перенесли, другие проведут на альтернативных площадках. Финансовые потери от решения министерства организаторы оценили в «несколько миллионов». При этом фестивали, организованные в Нижнем Новгороде при участи властей, состоятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Из-за угрозы атак беспилотников в Нижегородской области массово отменяют музыкальные фестивали: о переносе мероприятий сообщили сразу несколько организаторов. Решение министерства региональной безопасности касается фестивалей, запланированных в муниципальных округах. Как писал «Ъ-Приволжье», первым запретили проводить ежегодный фестиваль культуры и традиций «Русская Тоскания», запланированный на 19–20 июля в Ворсме. Из опубликованного организаторами письма министерства следовало, что власти не могут гарантировать безопасность участников в условиях специальной военной операции из-за угрозы налета вражеских беспилотников.

Организаторы крупного музыкального рок-фестиваля «Смысл» рассказали в социальных сетях, что 19 июня всех импрессарио вызвали в областное правительство и сообщили, что в связи с опасностью прилетов беспилотников в Нижегородскую область отменяются все массовые мероприятия, проходящие не в черте Нижнего Новгорода.

«Мы, как и все остальные фестивали, под это попали, несмотря на то, что все разрешения были получены еще в марте на самом высоком региональном уровне»,— отметили организаторы.

В качестве подтверждения этого они опубликовали решение областного оперативного штаба от 10 марта за подписью губернатора Глеба Никитина о проведении «Смысла». В документе, в частности, говорится, что одной из целей фестиваля является «приобщение населения к отечественным театральным и музыкальным постановкам, произведениям современных художников». При этом фестиваль должен был пройти в соответствии с требованиями правительства РФ об антитеррористической защищенности объектов культуры. Контроль за исполнением мер безопасности был возложен на заместителя губернатора Петра Банникова.

В отличие от других организаторов, объявивших о переносе мероприятий на следующий год, авторы «Смысла» подобрали две площадки в Нижнем Новгороде, на которых сможет выступить часть музыкантов, заявленных на фестивале. При этом организаторы сообщили о потере «приличных сумм денег», оценив их в «несколько миллионов».

Купленные билеты будут действовать на августовском фестивале «НашРокФест» в Подмосковье, либо по ним можно будет посетить «Смысл» в 2026–2027 годах. Также билеты можно вернуть.

Организаторы другого крупного фестиваля, «Берег Маугли. Возрождение», хедлайнерами которого были заявлены группы «Алиса» и F.P.G., также сообщили о его отмене. Они, как и их коллеги, сослались на требования министерства региональной безопасности, из-за которых мероприятие предварительно перенесли на 2026 год. «Мы боролись и верили, что найдем возможность провести фестиваль в традиционном формате, но по соображениям мер нашей с вами безопасности, к нашему большому сожалению, это не представляется возможным»,— отметили организаторы. Тем не менее они нашли вариант с площадкой в Арзамасе, где 25 июня выступят группы, которые планировали играть на «Береге». Билеты будут действовать, либо их можно вернуть.

Между тем июльские фестивали, организованные при поддержке властей, в Нижегородской области не отменены. Например, 28–29 июня в Семенове состоится фестиваль народно-художественных промыслов «Хохлома». В правительстве Нижегородской области оперативно не ответили на вопросы «Ъ-Приволжье» по этому поводу, ограничившись уже прозвучавшими ранее фразами о том, что запреты вводятся для безопасности граждан.

Владимир Зубарев