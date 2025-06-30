«Урьяж» защищает от солнца

В начале лета обязательно стоит задуматься о защите кожи от солнца — этот постулат является одним из самых главных в деле правильной заботы о коже с очевидным заделом на будущее. Известно, что солнечное излучение обладает не только привлекательными свойствами вроде загара и витамина D, но и доказанно является одним из факторов, влияющих на быстрое старение кожи. Важно выбрать средства, которые будут обладать современной системой фильтров и не только блокировать нежелательные части УФ-спектра, но и добавлять коже внешней привлекательности, улучшать ее свойства. Важно помнить и об экологичности — современные кремы создаются с прицелом на сохранение Мирового океана, чтобы их составы не были токсичными не только для людей, но и для биосферы.

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Дерматологические лаборатории «Урьяж» более 30 лет являются экспертами в создании средств для кожи на основе изотонической термальной воды источника в Урьяж-ле-Бен в Альпах — этот факт выгодно выделяет компанию среди конкурентов, так как доверие к средствам с термальной водой в составе объективно выше как к более эффективным. Среди широкой линейки средств, направленных на решение различных проблем кожи (акне, чувствительность, сухость), марка разработала и гамму «Барьесан» — средства защиты кожи от ультрафиолетового излучения и уход после солнца с активными формулами и экологичной упаковкой.

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Важно, что в формулах средств наряду с термальной водой, защитными фильтрами, увлажняющими и восстанавливающими ингредиентами (вроде витамина Е и акваспонжинов) использованы два инновационных компонента, имеющих доказанную эффективность: Telomeres Protect (на основе экстракта Arthrospira Platensis, или водоросли спирулины) минимизирует повреждение клеток кожи от воздействия не только ультрафиолета, но и синего света гаджетов, а BarieSun (комбинация полимеров (PVP + поликватерниум) удерживает химические фильтры в верхних слоях эпидермиса, улучшает водостойкость средств и общую защиту от УФ-лучей.

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В линию входят солнцезащитные средства для лица и тела как для взрослых, так и для детей, причем акцент делается на широкое предложение — есть кремы для обладателей всех типов кожи: от нормальной до гиперчувствительной, склонной к аллергии, или кожи с проявлениями акне. Кроме защиты от солнца средства гаммы «Барьесан» предотвращают повреждение ДНК кожи, появление пигментных пятен и потерю упругости — все то, что может «подарить» солнце.

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Приятный нюанс: гамма дает возможность выбора оптимальной защиты от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей как в атмосфере палящего городского зноя, так и на море (фактор SPF-защиты — от 30 до 50+). Вместе с эффективностью формул эксперты «Урьяж» придают большое и значение текстурам: у всех средств «Барьесан» они очень приятные в использовании, без липкости и не оставляющие следов на одежде. Формат можно выбрать по своим предпочтениям: есть и кремы, и молочко, и спреи, и эмульсии, и удобные в путешествии стики.

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Мы уже упоминали и о важности заботы об экологии так, совместно с Научно-исследовательским институтом развития Франции (IRD) марка «Урьяж» провела исследования in vivo в Коралловом море у побережья острова Новая Каледония, которые подтвердили безопасность солнцезащитных средств марки для кораллов. В продолжение экологической инициативы было принято решение перечислять 1% от продаж «Барьесан» на защиту планеты. И еще один плюс осознанного потребления: средства гаммы «Барьесан» заключены в тубы и флаконы из частично переработанного пластика, которые на 100% могут быть переработаны снова.