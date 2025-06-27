В Ярославской области утвердили перечень курортов

Правительство Ярославской области утвердило перечень лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения. Соответствующее постановление подписал первый зампред областного правительства Денис Хохряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Муниципалитет Ярославля Фото: Муниципалитет Ярославля

В перечень вошли только два места отдыха: лечебно-оздоровительная местность «Угличская» (санаторий «Углич») и курорт «Ясные зори». Перечень утвердили в связи с изменениями федерального закона, которыми подразумевается, что до 1 июля 2025 года высший исполнительный орган субъекта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти утверждает соответствующий список.

Ранее ТАСС сообщал, что перечень нужен для разграничения подведомственности. Работу федеральных курортов будет координировать министерство здравоохранения РФ, региональных — региональные минздравы. В Ярославской области нет лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения.

Алла Чижова