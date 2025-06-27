Объем финансирования, выделенный на реализацию Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики за 2025–2030 годы, составит 1,275 трлн руб. Об этом сообщил глава республики на Чебоксарском экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На программу развития Чувашии за 2025–2030 годы привлекут более 1,2 трлн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На программу развития Чувашии за 2025–2030 годы привлекут более 1,2 трлн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Олег Николаев отметил, что возможные источники финансирования и механизмы реализации программы уже определены, а озвученная сумма — это планируемый минимум.

«Это, прежде всего, большое количество решений президента по списанию долгов в части бюджетных кредитов и по привлечению льготных инвестиционных кредитов из бюджета. То есть это бюджетные кредиты, казначейские инвестиционные кредиты, специальные облигации», — добавил глава республики.

Согласно данным с презентации, в период с 2025 по 2030 годы планируется развить 2,3 тыс. инфраструктурных объектов республики и реализовать 616 инвестиционных проектов. В период с 2020 по 2025 год в республике на эту же программу привлекли 285 млрд руб.

Влас Северин