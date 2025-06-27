Прокуратура требует уволить экс-сотрудницу минсоцразвития Прикамья за утрату доверия

Прокуратура Перми обратилась в Мотовилихинский райсуд с иском к бывшему замруководителя минсоцразвития Прикамья Наталье Плюсниной. Как сообщает properm.ru, ведомство требует уволить госпожу Плюснину с формулировкой «в связи с утратой доверия». Дата рассмотрения заявления пока не назначена. Госпожа Плюснина уволилась по собственному желанию после вступления в силу решения Индустриального райсуда о взыскании с нее в доход государства 7,96 млн руб. Эта сумма была определена экспертизой как стоимость Mercedes-Benz GLE 4MATIC, после приобретения которого чиновница не смогла подтвердить необходимый для покупки доход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации издания, автомобиль купил сын госпожи Плюсниной Роман Назаров, но решил оформить его на мать. Изначально чиновница утверждала, что покупка якобы обошлась ей в 500 тыс. руб. Для установления реальной стоимости была проведена судебная экспертиза.