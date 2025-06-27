Глава СКР вмешался в ситуацию с нерасселением аварийного дома в Пензе

Начальник пензенского следственного управления Владимир Игнатенков возбудит уголовное дело в связи с обращением о нерасселении аварийного дома в Пензе, а также доложит о ходе расследования и принятых мерах к разрешению ситуации. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает инфоцентр.

Ранее жительница Пензы рассказала, что дом по ул. Пограничная построен в 1960 году, признан аварийным и подлежащим сносу в 2018 году. В здании прогнили деревянные конструкции, в позапрошлом году в одной из квартир обрушились потолочные перекрытия. Со слов заявительницы, до сих пор граждан не обеспечили равнозначным благоустроенным жильем. Существует угроза обрушения строения, жильцам отказывают в сокращении сроков расселения.

По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР с 2023 года расследовали уголовное дело, которое было прекращено. Следствие перед судом инициировало вопрос о получении разрешения об отмене постановления о прекращении уголовного дела. При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Павел Фролов