В Вахитовском районе Казани с 09:00 1 июля до 06:00 2 июля прекратят подачу воды в связи с подключением здания по улице Большая Красная к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Под отключение попадут один многоквартирный дом, одна школа, четыре административных здания и одна гостиница.

Без воды останутся дома по улицам Япеева (6/20, 8/9), Большая Красная (9/8, 9а, 11, 11/1, 13, 13а, 15/9, 20/6, 22, 22а, 24, 24/13), Карла Маркса (17 корп. 1) и Карла Фукса (9/15).

Работы проводятся для подключения водопровода объекта «Строительство здания Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД».

Анар Зейналов