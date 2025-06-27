Между 90 нижегородскими НКО распределили гранты на 100 млн рублей

В Нижегородской области подвели итоги грантового конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций. Конкурсная комиссия распределила между 90 проектами 100 млн руб.

Министерство внутренней политики принимало заявки с 17 марта по 20 апреля, всего поступило 148 заявок из 23 муниципалитетов. Больше всего победителей оказалось в трех направлениях: «Сохранение исторической памяти», «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», а также «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».

Реализация поддержанных проектов завершится к концу июля 2026 года.

Размер грантов составил от 300 тыс. до 1,5 млн руб. Среди проектов — Кубок КВН работающей молодежи Нижнего Новгорода, адаптивное скалолазание, «Я — женщина русской реки», «Учусь быть патриотом», «Живое Подвязье», «Герои среди нас», «Научный хаб», «Дни мордовской культуры».

Галина Шамберина