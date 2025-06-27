В Карачаево-Черкесии объявлена высокая пожарная опасность

Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Карачаево-Черкесской Республики объявило о высокой пожарной опасности четвертого класса в северных районах региона 27-28 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с угрозой возгораний ведомство ввело ряд ограничений для лесной зоны. Запрещается разводить костры, применять мангалы и пиротехнические изделия, производить выстрелы из огнестрельного оружия. Также нельзя выжигать растительность на полевых участках.

Дополнительно в лесных массивах запрещается заправлять топливные баки при работающих двигателях, курить и использовать открытый огонь рядом с заправляемой техникой.

Из-за риска природных возгораний запрещается оставлять на открытых территориях стеклянные бутылки и осколки стекла.

Николай Аксенов