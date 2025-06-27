Суд отправил в СИЗО обвиняемую в получении взяток сотрудницу банка

В Челябинске Центральный районный суд избрал меру пресечения фигурантке уголовного дела о получении взяток за открытие кредитной линии в одном из банков. Клиентский менеджер по ходатайству следствия заключена под стражу до 26 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Ранее суд отправил в следственный изолятор еще двух фигурантов этого уголовного дела: бывшего исполнительного директора челябинского отделения одного из банков и представителя двух компаний, обвиняемых в получении и даче особо крупной взятки соответственно. По данным источника в правоохранительных органах, деньги банковским служащим передал руководитель проекта «Увильды парк» Алексея Вахатова.

Следствие считает, что всего в 2023-2025 годах предприниматель лично и через посредников передал банковским служащим взятки на общую сумму 13,7 млн руб. за содействие в получении кредита на 1,5 млрд руб. на строительство гостиничного комплекса.