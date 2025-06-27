Долги жителей Удмуртии за коммунальные услуги достигли 2,7 млрд рублей

2,7 млрд руб. составил совокупный долг жителей Удмуртии за коммунальные услуги к 1 апреля, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Общий объем дебиторской задолженности перед организациями, управляющими жилфондом, составил 3,6 млрд руб. Кредиторская задолженность «управляек» за год увеличилась на 9,8 млн руб. — до 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе-марте управляющие организации отчитались о расходах в размере 2,8 млрд руб. и доходах в 3 млрд. руб. За это время населению предъявили счетов на 2 млрд руб. за содержание жилых помещений, из которых управляющим организациям, с учетом возврата долгов прошлых лет, поступило 1,9 млрд руб. На капитальный ремонт жители внесли 650,3 млн руб. из начисленных 708,9 млн руб.