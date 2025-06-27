Дожди прогнозируются в Удмуртии в выходные дни

В выходные на территории Удмуртии ожидаются кратковременные дожди, сообщили в региональном Гидрометцентре. Температура воздуха в ближайшие три дня останется стабильной: ночью — 10-15°С, днем — 17-22°С. Завтра вместе с осадками возможны грозы и усиление ветра. В воскресенье дожди пройдут преимущественно в северной части республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ночью на понедельник, 30 июня, осадки не прогнозируются из-за повышения атмосферного давления. Однако во второй половине дня в западных и юго-западных районах вновь возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен туман. Предварительно, в начале июля ожидается похолодание.