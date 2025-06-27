За неделю энергетики «Т Плюс» в Перми проверили теплосети для 12% жилых домов в зоне своей ответственности

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» в течение последней недели июня провёл гидравлические испытания теплосетей для 678 многоквартирных домов Перми. Это составляет 12% от общего количества жилфонда, за теплоснабжение которого отвечают энергетики. Также профилактика выполнена для 170 социальных объектов – детсадов, школ, больниц и поликлиник.

Обязательная проверка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность проводится в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/26. Это необходимо, чтобы обеспечить надёжную работу коммуникаций в период осенне-зимнего максимума нагрузок. С 30 июня работы начинаются в микрорайонах Железнодорожный, Запруд и Висим.

Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» проведут подготовку 2056 км теплосетей. Подключение горячей воды после завершения проверки контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания». В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в Вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8(342)259-39-98 и на специализированный портал https://tss.tplusgroup.ru.

«Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надёжности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, работы синхронизируются с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. За включение горячей воды после ремонтов отвечают также жилищные организации», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Гидравлические испытания 30.06.2025-14.07.2025

ул. Л. Шатрова, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35;

ул. В. Чкалова, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9д, 9е, 9и, 10, 10а;

ул. Н. Чернышевского, 15а, 15б, 15, 15г, 17а, 17в, 17д;

ул. Героев Хасана, 37а, 41, 45а;

ул. Красные казармы, 64, 67, 68, 69;

ул. 4-я Запрудская, 29, 31;

ул. Гарцовская, 46, 50, 52, 54, 58, 66, 68;

ул. И. Колыбалова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 44;

ул. Лядовская, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123.

ул. КИМ, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 41, 44, 46, 82, 86, 88, 90, 90а, 91, 91а, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115;

ул. А. Барбюса, 27, 45, 47, 51, 53;

ул. Хрустальная, 13, 13а, 15, 17;

ул. Уральская, 36, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а, 67, 112, 114, 115, 116, 117, 119;

ул. А. Чехова, 2, 4, 6, 8;

ул. С. Грачева, 10, 12, 12а, 12д, 12з, 12к, 12с, 19, 25;

ул. В. Лифанова, 41;

ул. Ивановская, 13, 13а, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 32а;

ул. В. Лебедева, 27, 29, 33, 34, 34а, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 54;

ул. И. Тургенева, 12, 14;

ул. Р. Землячки, 12, 14;

ул. С. Разина, 34, 34/2, 34/3, 34/4, 38, 75, 77, 79;

ул. Фрезеровщиков, 59, 86, 94;

бульвар Гагарина, 3, 10а, 10б, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41;

ул. Б. Вагановых, 8, 9, 10;

ул. Дружбы, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34;

ул. Н. Крупской, 2, 5, 9, 12, 18, 20, 22, 25, 28, 28а, 30, 31а, 32, 32а, 37, 38, 39, 40;

ул. Красновишерская, 35, 37, 39, 44, 46;

ул. В. Белинского, 51, 53, 53а, 57, 59, 61;

ул. 1-я Красноармейская, 50, 52, 54, 56а, 58а;

ул. Г. Звезда, 73, 75, 79;

ул. Г. Успенского, 8, 22, 28;

ул. В. Елькина, 4а, 6, 7, 8, 8а, 12, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

проспект Комсомольский, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 72;

ул. Краснофлотская, 25, 28/1, 28/2, 29, 29а, 30а, 30б, 31, 32, 33, 33а, 35/1, 36, 38, 40, 40а, 65/1;

ул. В. Куйбышева, 65/1, 67, 67/1, 68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 79а, 80, 80а, 80б, 80/3, 82, 82/1, 83, 87, 89, 89а, 93, 93а;

ул. П. Нестерова, 18;

ул. П. Соловьёва, 15;

ул. Пионерская, 12, 15;

ул. П. Осипенко, 45, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 56, 57, 57а, 59, 61;

ул. Г. Седова, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17;

ул. И. Постаногова, 1, 1а, 3, 4, 7;

ул. Свободы, 13, 15, 15б, 21, 21а;

ул. Борчаниновская, 28;

ул. Восстания, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 71;

ул. И. Зенкова, 4, 4а, 6, 8;

ул. Красногвардейская, 2, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 27, 42;

ул. Г. Лузенина, 12;

ул. Республиканская, 12, 58.

Гидравлические испытания 01.07.2025-15.07.2025

ул. Екатерининская, 165, 167, 169, 171, 177, 198, 200, 202, 210;

ул. Пермская, 224, 226, 228;

ул. Л. Голева, 2, 2а;

ул. А. Луначарского, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135;

ул. В. Блюхера, 7а,

ул. Грузинская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

шоссе Космонавтов, 84, 84а, 86, 86а, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104;

ул. Кронштадтская, 4, 6, 8, 10, 12, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 51, 53;

ул. П. Малкова, 18, 20, 22, 24, 24а, 26;

ул. Г. Плеханова, 46, 51в, 52, 57, 58, 59а, 60, 61, 61а, 62, 63, 63а, 66, 68, 69, 70, 70а, 71, 73;

ул. Рабочая, 7, 9, 9а, 9б, 9в, 13, 15, 19, 21, 23, 25;

ул. Академика Вавилова, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

Гидравлические испытания 03.07.2025-17.07.2025

ул. Академика Вавилова, 5, 7, 8, 9, 11, 11а;

шоссе Космонавтов, 116, 118, 120, 120/1;

ул. П. Малкова, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс»