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Главу чапаевской УК оштрафовали из-за долга за электричество

В Чапаевске директор управляющей компании оштрафован на 100 тыс. рублей за задолженность перед поставщиком электроэнергии. Прокуратура выявила, что компания не оплачивала электричество, что привело к долгу свыше 500 тыс. рублей.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прокурор города возбудил дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, касающейся нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Директор компании был признан виновным и оштрафован.

Хотя постановление ещё не вступило в силу, компания уже начала погашать долг. Прокуратура взяла под контроль процесс полного погашения задолженности.

Георгий Портнов