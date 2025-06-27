Главу чапаевской УК оштрафовали из-за долга за электричество
В Чапаевске директор управляющей компании оштрафован на 100 тыс. рублей за задолженность перед поставщиком электроэнергии. Прокуратура выявила, что компания не оплачивала электричество, что привело к долгу свыше 500 тыс. рублей.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Прокурор города возбудил дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, касающейся нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Директор компании был признан виновным и оштрафован.
Хотя постановление ещё не вступило в силу, компания уже начала погашать долг. Прокуратура взяла под контроль процесс полного погашения задолженности.