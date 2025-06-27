«Вышел ангел из тумана», «Бахчисарайский фонтан» и «Ищу человека»

В ближайшую неделю в Уфе выступит писатель Александр Бессонов, состоится закрытие концертного сезона Государственного академического симфонического оркестра. В театрах покажут спектакли «Вышел ангел из тумана», «Искатели жемчуга», «Собрание сочинений» и «Бахчисарайский фонтан». В кинотеатрах — шесть премьер: «Шпионская свадьба», «Маленький шеф», «Святая ночь. Охотники на демонов» и другие. В парке Первомайский состоится акция «Ищу человека» — уфимцы смогут познакомиться с собаками из приютов.

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Концерты

29 июня в Доме актеров Юсуповой выступит Александр Бессонов с программой «Одиссея мужчины среднего возраста или путевые заметки». Александр Бессонов — мастер короткой прозы из Новосибирска. Автор книг «Чарли», «Добрее» и «Мадам», победитель фестиваля «БеспринцЫпные чтения» с рассказом «Граф Монте-Кристо». В новой программе будет рассказана история о приключениях мифических героев, которые ездят с литературными вечерами из города в город. По дороге они встречают проводницу Горгону, одноглазого охранника в караоке клубе и сладкоголосых Сирен из Калининграда... А дома их ждут жены, к которым выстроилась очередь из женихов.

«Грандиозное закрытие 33-го концертного сезона» обещает Государственный академический симфонический оркестр республики 2 июля в ГКЗ «Башкортостан». В двухчасовом концерте выступят хор Башкирского государственного академического театра оперы и балета и Государственная академическая хоровая капелла имени Сайфуллина. В программе прозвучат вариации для оркестра на «Энигму» композитора Эдварда Элгара, а также кантата «Пир Валтасара» композитора Уильяма Уолтона.

На теплоходе «Чайка» музыка сыграет 3 июля. На палубе состоится музыкальный вечер «Кичке сэяхэт». Перед гостями выступят артисты татарской и башкирской эстрады: Ринат Рахматуллин, Ирек Нугуманов, Ильнар Гильманшин, Инсаф Галимов. «Вы можете взять с собой свои любимые блюда, напитки, пригласить друзей за круглый стол, заказать поздравление у ведущих вечера прямо на борту для самых близких»,— отмечают организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Нижегородского государственного театра оперы и балета во время подготовки к спектаклю "Бахчисарайский фонтан"

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Актеры Нижегородского государственного театра оперы и балета во время подготовки к спектаклю "Бахчисарайский фонтан"

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Спектакли

28 июня на сцене Русского драматического театра вновь покажут трагикомедию «Вышел ангел из тумана». Все начинается с праздника — на день рождения Екатерины Кондратьевны собирается вся ее большая семья: сыновья, невестки, внучки. Совсем случайно узнает мать, что дети ее ведут давнюю вражду. А тут еще в доме появляется странный человек с картонными крыльями… И события принимают совершенно неожиданный поворот. Режиссер-постановщик: Петр Орлов. В ролях: Светлана Акимова, Татьяна Макрушина, Тимур Гарипов, Григорий Николаев, Айгуль Шарипова и другие.

«Искатели жемчуга» выйдут на сцену Башкирского государственного театра оперы и балета 30 июня. Опера Жоржа Бизе в постановке лауреата международных конкурсов Павла Сорокина. Сюжет оперы переносит зрителя на живописный остров Цейлон. Здесь в экзотическом поселении живут отважные ловцы жемчуга. В центре событий — классический любовный треугольник: прекрасная жрица нарушает данный ею обет чистоты во имя всепоглощающей любви, что предрешает трагическую развязку. В ролях: Артур Каипкулов, Ян Лейше, Ильгам Валиев, Гульнара Валеева, Айгиз Гизатуллин и другие.

В тот же день, 30 июня, в Русском государственном театре драмы спектакль «Собрание сочинений». Легко ли отпустить прошлое и начать жить с чистого листа? Полгода назад Марина Сергеевна осталась совершенно одна в большой квартире. Здесь много дорогих сердцу вещей и книг, здесь прошла целая жизнь. Но дети выросли, муж умер, и Марина Сергеевна принимает совсем не банальное решение... Через призму этой семейной истории многие смогут взглянуть на себя и задуматься: а возможно ли быть счастливым, не оглядываясь назад? В ролях: Александрина Баландина, Татьяна Григорьева, Иван Овчинников, Александр Степанов, Сергей Пахомов, Ирина Агашкова, Софья Венедиктова, Дарья Филиппова, Азат Шакиров.

4 июля в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится показ балета «Бахчисарайский фонтан». Действие происходит в Польше и Бахчисарае на рубеже XVIII–XIX веков. В мирное течение жизни польского княжества вторгаются полчища крымского хана Гирея. Пораженный красотой польской княжны, Гирей тщетно добивается расположения пленницы, чем вызывает пламенную ревность Заремы — в прошлом самой любимой его жены. В ролях: Ильдар Маняпов, Гузель Сулемайнова, Сергей Бикбулатов, Адель Овчинникова и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Роман Курцын

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Актер Роман Курцын

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Кино

В ближайшие семь дней в кинотеатрах Уфы — шесть премьер.

Комедийный боевик «Шпионская свадьба». Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты — настоящий супершпион, которую мечтает убить вся мировая преступность. Помимо гостей на свадьбу заявляются преступники, чтобы взять заложников. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол. В ролях: Адам Литл, Анна Кламски, Давайн Джой Рэндольф, Джиджи Зумбадо и другие.

Фильм ужасов «Ритуал». Одержимую дьяволом девушку пытаются спасти двое священников — постепенно теряющий веру Джозеф и терзаемый призраками прошлого Теофил. Чтобы дать отпор демонам, им предстоит объединиться и пройти через серию шокирующих обрядов, каждый из которых страшнее предыдущего. В ролях: Одри Василевски, Кэлвин Уильямс, Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин и другие.

Комедия «Маленький шеф». В центре сюжета история о том, как школьник решает спасти находящуюся на грани развода семью покупкой старого фуд-трака. В ролях: Роман Курцын, Ольга Лерман, Мирон Проворов, Роман Мадянов, Елена Валюшкина и другие.

Комедия «Качели». Трое парней случайно встречают старого друга Веню, которого не видели 8 лет. Товарищи отправляются в настоящий отрыв, и веселье заходит слишком далеко. Женам и девушкам героев придётся спасать парней от проблем и последствий затянувшейся вечеринки. В ролях: Александр Алябьев, Гоша Токаев, Александра Бортич, Риналь Мухаметов, Маруся Фомина, Ольга Лерман, Иван Фоминов и другие.

Боевик «Святая ночь. Охотники на демонов». Команда охотников на демонов — боксер, экзорцистка и фиксирующий процесс на видео оператор — берется за новое дело. Их помощь требуется женщине-психиатру, в чью младшую сестру вселился злой дух. В ролях: Ма Дон-сок, Сохен, Чон Джи-со, Ким До-гон, Ли Да-иль, Чха У-джин.

Аниме «Акира». Спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки столицы Японии построен новый город — Нью-Токио. В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. Военные в лице полковника Сикисимы, руководителя проекта биологических военных экспериментов, входят в конфликт с правительством. А в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, сможет решить все проблемы Японии.

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Мероприятия

28 июня в парке культуры и отдыха «Первомайский» состоится очередная благотворительная акция «Ищу человека» в рамках проекта «Уфа добрая». Во время мероприятия все желающие смогут познакомиться с собаками из приютов и получить консультации от ветеринаров.