Под Саратовом в ДТП пострадали дети, прокуратура контролирует проверку

Вольская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП с пострадавшими несовершеннолетними в Саратовской области. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 08:50 сегодня, 27 июня, близ поворота на село Талалихино Вольского района. Там столкнулись автомобили «Хендай Санта Фе» и «Рено Аркана». В первом из них находились двое детей, во втором — трое.

В результате аварии несовершеннолетних с телесными повреждениями увезли в медучреждение. Надзорное ведомство выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов