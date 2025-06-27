Экспорт Чувашии за 5 лет вырос на 45%

За последние пять лет показатели экспорта Чувашской Республики увеличились на 45%. Об этом сообщил глава республики на Чебоксарском экономическом форуме.

Всего республика экспортирует свои товары в 50 стран.

Согласно информации с презентации, сопровождающей речь Олега Николаева, сейчас Чувашия находится на 6-м месте в РФ по росту экономики. Сейчас республика занимает 95% от рынка переработки водорода, 60% — от рынка электрических реле и 25% — от рынка химических средств защиты растений.

Влас Северин