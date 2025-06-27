УНИКС продлил контракт с Джаленом Рейнольдсом

Баскетбольный клуб УНИКС и центровой Джален Рейнольдс подписали новое соглашение о сотрудничестве по схеме «1+1». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В завершившемся сезоне американец принял участие в 51 матче регулярного чемпионата и плей-офф. Его средняя статистика составила 14,3 очка, 5,6 подбора, 1,9 результативные передачи и 1,3 перехвата за 20:09 минуты на площадке.

Баскетболист дважды включался в сборную команду игровой недели Единой Лиги ВТБ.

Анар Зейналов