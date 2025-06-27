Челябинск в лидерах за звание «Культурная столица 2027»

Челябинск вошел в пятерку лидеров народного голосования за звание «Культурная столица 2027». Всего претендентами выступают 40 городов страны с населением более 200 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

Титул «Культурная столица» дает больше возможностей для реализации в регионе масштабных мероприятий в сфере культуры и искусства. В региональном министерстве культуры отмечают, что Челябинск в голосовании — единственный город от Уральского федерального округа. Выбор новой культурной столицы проходит до 5 августа на сайте Госуслуг. Победителя определят 14 декабря.

Виталина Ярховска