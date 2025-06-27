Лукашенко призвал к защите молодежи от ложных идеалов

Президент Александр Лукашенко заявил, что будущее Белоруссии и России зависит от молодежи, которую нужно защищать от деструктивного влияния на фоне гибридной войны против ценностей двух стран. Об этом он сообщил в видеообращении к участникам XII форума регионов в Нижнем Новгороде, сообщает «РИА Новости».

«Современная молодежь растет в стремительно меняющемся мире. В мире, в котором ведется неприкрытая гибридная война против наших народов, нашей истории, традиционных ценностей и идеалов. Поэтому нам необходимо оградить молодое поколение от навязывания ложных смыслов»,— заявил Александр Лукашенко

Президент Белоруссии сообщил о старте патриотического проекта «Поезд Памяти» в Бресте 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Этот проект, по его словам, помогает молодежи узнавать больше о своей истории и обеспечивает преемственность поколений. Александр Лукашенко призвал развивать и масштабировать такие инициативы, подчеркнув, что в единстве сила и ориентир для построения общего будущего.