Под Саратовом прокуратура начала проверку по факту смерти и госпитализации детей

Прокуратура Ровенского района Саратовской области приступила к проверке по факту смерти и госпитализации несовершеннолетних. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, передает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, накануне, 26 июня, в районную больницу р.п. Ровное доставили троих детей с признаками отравления. Один из них находился без сознания и скончался в тот же день. Остальные получают лечение.

Специалисты устанавливают причины произошедшего. Надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение прав несовершеннолетних и действия должностных лиц органов системы профилактики.

Следствие возбудило по данному факту уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Прокуратура области поставила на контроль ход его расследования.

Павел Фролов