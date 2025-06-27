Апарт-отели и МФК Петербурга: новые магниты для инвесторов

Инвестиции в апарт-отели и многофункциональные комплексы Санкт-Петербурга востребованы как среди жителей города, так и среди покупателей из других регионов, что обусловлено гибкостью сценариев использования, прозрачностью доходных программ и возможностью передачи управления профессиональным операторам гостиничного бизнеса, уверены опрошенные Guide эксперты. О потенциале рассказываем в материале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография МФК SAAN демонстрирует высокую капитализацию, отмечают эксперты Фото: Hansa Group Фото: Hansa Group Следующая фотография 1 / 2 МФК SAAN демонстрирует высокую капитализацию, отмечают эксперты Фото: Hansa Group Фото: Hansa Group

Рост популярности сегмента доходной недвижимости обусловлен несколькими факторами поясняет партнер NF Group Ольга Широкова. «Формат выгоден всем: девелопер снижает затраты на кредитование за счет поступления средств с продажи, инвестор приобретает недвижимость с небольшим порогом входа и с пассивным доходом на уровне 10% годовых (встречаются и программы гарантированной доходности), а оператор занимается операционной деятельностью и получает доход от управления объектом, зачастую довольно крупным»,— говорит эксперт.

Согласно предоставленной статистике Nikoliers, в структуре первичного спроса Санкт-Петербурга за период c января по май 2025 года апартаменты составили около 8% от общего количества ДДУ. «Сегмент демонстрирует устойчивый уровень спроса, при этом основная часть осуществляется с использованием длительных программ рассрочки»,— поясняет Ольга Рянкель, руководитель направления исследований жилой недвижимости консалтингового агентства Nikoliers.

По словам спикера, на фоне сравнительно слабого развития рынка сервисных апартаментов в Москве Санкт-Петербург выступает трендсеттером рынка доходной недвижимости. Среди проектов доходной недвижимости в Петербурге лидирующие позиции занимает SAAN по соотношению объема первичных сделок и средней цене на дату продажи по итогам января — мая 2025 года, добавляет госпожа Рянкель.

МФК SAAN, комплекс из двух корпусов (16 и 23 этажа), объединенных общим стилобатом, возводят на Коломяжском проспекте. Ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2028 года. SAAN включает доходную недвижимость, а также офисные и торговые площади. В Hansa Group (fee-девелопер) уверены, что проект создаст креативную среду для работы и отдыха. Кроме разнообразных юнитов для инвестиций, SAAN предложит потенциальным арендаторам велнес-инфраструктуру.

«В городе представлено ограниченное количество сервисных апарт-проектов с шаговой доступностью метро (среди них ArtStudio, We’ll, Avenue Apart Pulkovo, Industrial Avenir). Соседство с Удельным парком и крупными торгово-развлекательными центрами делает SAAN единственным подобным предложением в локации. Вместе с тем в условиях растущей конкуренции среди апарт-отелей продуктовые характеристики и внутренняя инфраструктура становятся важными факторами успеха. Многие девелоперы сервисных проектов стремятся максимально разнообразить внутреннюю составляющую, формируя своеобразный «город в городе»,— комментирует госпожа Рянкель.

В частности, преимуществами SAAN являются городской термальный курорт с бассейном и сауной с видом на Удельный парк, гастрономическое пространство с уже известным хедлайнером и панорамные общественные террасы.

Анастасия Суханова, директор по продажам Hansa Group, отметила, что прогнозы Центробанка свидетельствуют о снижении ключевой ставки к концу года. «Девелоперы на текущий момент понимают, что инвестиционная привлекательность недвижимости как классического консервативного инструмента будет опять выходить на первый план. Это повлечет за собой повышение стоимости на недвижимость ввиду роста спроса. И если есть возможность войти в инвестиционную недвижимость на текущих условиях, то нужно это делать сейчас»,— прокомментировала эксперт.

Она добавила, что управлением комплекса занимается собственная УК Prime Hospitality Solutions в коллаборации с отельным оператором, имеющим большой опыт управления городскими отелями премиального сегмента. «Инвестор будет получать доход уже с первых месяцев работы объекта, в высокий сезон он будет достигать до 200 тыс. рублей в месяц»,— говорит госпожа Суханова.

«Арендный рынок Петербурга постоянно растет, что способствует стабильному спросу на доходную недвижимость. Благодаря низкому первому взносу, разным программам доходности и вариантам рассрочек это лучшее время для входа»,— подытожила директор по продажам Hansa Group.

Иван Разумихин