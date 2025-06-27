«Гости могут потерять счет времени»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как отели используют элементы интерьера, запахи и специфические вкусы, чтобы напомнить гостям, какой сегодня день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kowloon Shangri-La Фото: Kowloon Shangri-La

В гонконгском отеле Kowloon Shangri-La каждый день недели отмечается сменой ковриков в лифте. На коврике часть рисунка — это название дня недели на английском. Не знаю, кто это придумал, но сколько раз я ни останавливалась в этом отеле, это все время забавляет и вызывает бурную реакцию тех, кто видит впервые. Вероятно, переняли этот опыт от круизных кораблей, где такое в лифтах можно встретить часто: гости обычно находятся в круизе продолжительное время и могут потерять счет времени.

Но не только ковриками в лифтах отмечают в отелях дни недели. Например, в отеле Banyan Tree в Лицзяне каждый день ставят в номера ароматические масла и благовония с разными ароматами. И каждый из этих ароматов соответствует определенному дню недели. Запомнить по аромату дни недели предлагает и SLS Hotel в Беверли-Хиллз. Здесь это происходит в формате «аромат дня» в spa-салоне. В понедельник это лаванда, во вторник — цитрусовые и так далее. А вот Belmond Hotel Caruso как-то предлагал запомнить день на вкус: каждый день недели там предлагали освежающий коктейль или десерт на основе определенного фрукта.

Анна Минакова