Пересборка портфеля

Высокая ключевая ставка и ограниченный доступ к зарубежным рынкам заставили российских инвесторов пересмотреть свои подходы к формированию портфелей. На смену консервативным стратегиям приходит более гибкая модель, сочетающая надежность с поиском доходности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Добрышев Фото: Сергей Добрышев

Традиционные инструменты — банковские депозиты и недвижимость — остаются фундаментом инвестиционных портфелей, но их доля постепенно сокращается в пользу более современных решений. В частности, растет спрос на фонды денежного рынка, предлагающие доходность на уровне или выше депозитов при сохранении ликвидности.

Особое внимание привлекают краткосрочные облигации и флоатеры, чья плавающая ставка позволяет эффективно хеджировать риски изменения ключевой ставки. Эти инструменты становятся все популярнее среди инвесторов, стремящихся к стабильному доходу в условиях неопределенности.

Параллельно набирают обороты альтернативные инвестиции: драгоценные металлы, цифровые активы, предметы искусства и роскоши. Хотя их доля в портфелях пока невелика, динамика роста впечатляет, особенно среди молодых инвесторов, готовых к повышенным рискам ради высокой доходности.

Отдельного внимания заслуживает рынок сервисных апартаментов, который в 2025 году демонстрирует стабильный рост. Средняя доходность этого сегмента (8–15% годовых) существенно превышает показатели традиционной жилой недвижимости, привлекая как частных, так и институциональных инвесторов.

Элитная недвижимость, в свою очередь, рассматривается как защитный актив, менее подверженный резким колебаниям по сравнению с акциями или валютой. Этот тренд особенно актуален в условиях экономической нестабильности, когда инвесторы ищут способы сохранить капитал.

Таким образом, российский инвестиционный ландшафт переживает серьезную трансформацию. Инвесторы становятся более гибкими, осваивая новые инструменты и адаптируясь к меняющимся условиям. Вопрос лишь в том, насколько быстро рынок сможет предложить им еще больше возможностей для диверсификации и роста капитала.

Мария Кузнецова, редактор Guide «Инвестиции»