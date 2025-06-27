В Башкирии в список выявленных объектов культурного наследия вошли три объекта

Три исторических объекта включили в список выявленных объектов культурного наследия республики, сообщил «Ъ-Уфа» заместитель начальника Башкультнаследия Айнур Муслюмов.

«Здание Игуменского корпуса было построено во второй половине XIX века и было главным административным зданием Благовещенского женского монастыря. Здесь находилась монастырская канцелярия, архив и библиотека монастыря. Здесь также происходили все официальные мероприятия, приемы гостей, горожан Уфы»,— сообщил Айнур Муслюмов.

Объект «Монастырская стена (фрагмент)», отметил он, является мемориальной и историко-архитектурной ценностью.

«История данного объекта неотделима от истории Благовещенского женского монастыря, образованного в 1838 году. Он выполнен в стиле «классицизм» середины XIX века,— отметил господин Муслюмов.— Объект также является объектом недвижимости, входящим в состав религиозно-исторического места с градостроительным значением».

Третий объект — «Священная роща» — возник в начале XVIII века после основания села Мишкино и деревни Староваськино. Обладает этнологической ценностью, поскольку является местом традиционных религиозных обрядов марийского народа, резюмировал Айнур Муслюмов.

Венера Хисамова