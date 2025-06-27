Минтранс предложил создать комнаты матери и ребенка на АЗС и в придорожных кафе

Минтранс предложил создать детские площадки и комнаты матери и ребенка в мотелях, на автомобильных заправках и пунктах питания, расположенных на дорожных объектах. Соответствующий проект опубликован для общественного обсуждения на regulation.gov.ru.

Проект вносит изменения в правительства от 28 октября 2020 года. Документ содержит перечень минимально необходимых для участников дорожного движения объектов дорожного сервиса и требования к ним. Ведомство предлагает добавить в перечень требований к мотелям детские площадки, к АЗС и пунктам общественного питания — комнаты матери и ребенка.

В апреле министр транспорта Роман Старовойт заявлял о работе над повышением комфорта путешествующих пассажиров с детьми. По его словам, ведомство совместно с администрацией президента работает также над механизмами поддержки семей с детьми, пользующихся услугами такси.

Полина Мотызлевская