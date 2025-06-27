Глава СКР затребовал доклад по делу об отравлении детей в лагере Саратова

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах расследования уголовного дела об отравлении несовершеннолетних в Саратове. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее поступила информация о заражении детей острой кишечной инфекцией в оздоровительном лагере «Дубки» в Саратове. Помощь медиков потребовалась четверым несовершеннолетним.

Следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовное дело по данному факту (ч. 1 ст. 236 УК РФ). По данным СМИ, ранее фиксировались факты некачественного предоставления лагерем услуг по организации питания детей.

Павел Фролов