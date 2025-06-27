В Оренбуржье возбуждено дело из-за падения железобетонных плит на двух водителей
В Первомайском районе возбудили уголовное дело по факту гибели работников коммерческой организации по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, 20 июня на объекте нефтепроводной компании, расположенной вблизи п. Маштаково, во время строительно-монтажных работ специализированного оборудования произошло смещение и падение железобетонных плит. В результате двое водителей подрядной коммерческой организации получили травмы, от которых скончались на месте происшествия.
Следователи дадут процессуальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве работ.