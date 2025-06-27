В Оренбуржье возбуждено дело из-за падения железобетонных плит на двух водителей

В Первомайском районе возбудили уголовное дело по факту гибели работников коммерческой организации по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 20 июня на объекте нефтепроводной компании, расположенной вблизи п. Маштаково, во время строительно-монтажных работ специализированного оборудования произошло смещение и падение железобетонных плит. В результате двое водителей подрядной коммерческой организации получили травмы, от которых скончались на месте происшествия.

Следователи дадут процессуальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве работ.

Руфия Кутляева