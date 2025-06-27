На Казанке запретят маломерные суда во время VK Fest

В Казани на один день введут особый режим использования водоемов в день проведения фестиваля VK Fest. На участке Казанки от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы запретят использование маломерных судов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ограничения будут действовать 29 июня с 14:00 до 22:00. Под запрет попадают все виды маломерных судов — от парусников и катеров до байдарок и гидроциклов. Контроль за соблюдением запрета возложили на МЧС, в акватории организуют дежурство служб.

Аналогичные ограничения введут в акватории Зеленодольского района во время семейного фестиваля Sviyaga Fest. Там запрет будет действовать 5 июля с 6:00 до 14:00 и 6 июля с 4:00 до 14:00.

VK Fest пройдет в Казани впервые. На мероприятии выступят Элвин Грей, Баста, Юлия Савичева, ZOLOTO и др.

Анар Зейналов