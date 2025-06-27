В Башкирии произошел взрыв на заправке «Башнефти»

На автозаправке «Башнефти», расположенной на улице Дорожная в Нефтекамске, произошел взрыв. Один человек получил легкие травмы. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Как следует из сообщений региональных управлений МЧС и СКР, заправка не работала. На ней проводился ремонт. Нужно было демонтировать емкость с горюче-смазочными материалами.

Когда цистерну начали пилить, произошел взрыв из-за оставшихся в ней паров бензина. Пожара не последовало. 36-летний рабочий получил ушиб мягких тканей. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

Степан Мельчаков