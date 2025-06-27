Энергетики Ульяновской области работают в режиме повышенной готовности
Энергетики Ульяновской области перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Синоптики предупреждают, что 27 июня в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 20 м/с.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Штаб филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские РС» решил усилить контроль за работой энергообъектов. Мобилизованы оперативные бригады и техника для быстрой ликвидации возможных нарушений.
В готовности находятся 82 бригады энергетиков, более 400 специалистов и 134 единицы спецтехники. Также подготовлены 14 передвижных резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью около 1 МВт.
Энергетики призывают жителей региона быть внимательными и соблюдать правила электробезопасности.