Свердловские архивисты издали два сборника документов Великой Отечественной войны

В Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского в Екатеринбурге прошла презентация двух сборников документов, изданных управлением архивами Свердловской области к 80-летию Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация двух сборников архивных документов, изданных управлением архивами Свердловской области к 80-летию Победы

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Презентация двух сборников архивных документов, изданных управлением архивами Свердловской области к 80-летию Победы

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сборник «Важнейшие документы войны» включает в себя материалы Свердловского обкома ВКП(б), которые касаются периода Великой Отечественной войны. С их помощью можно узнать, как проходили мобилизация в Красную армию; эвакуация населения и организация из западной части страны на Урал; организована работа предприятий.

Сборник «Спасибо, что не забываешь...» содержит воспоминания, письма и дневники военных лет. Он создан на основе личных документов, хранящихся в архивах Свердловской области.

«Наши сборники смогут использовать учителя и ученики на уроках и при подготовке презентаций. Мы видим, какую ценность представляют документы Великой Отечественной войны в нынешнее время, поэтому сейчас ведем большую работу по сбору материалов о специальной военной операции»,— отметил на презентации глава управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

Николай Яблонский