Свердловские архивисты издали два сборника документов Великой Отечественной войны
В Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского в Екатеринбурге прошла презентация двух сборников документов, изданных управлением архивами Свердловской области к 80-летию Победы.
Презентация двух сборников архивных документов, изданных управлением архивами Свердловской области к 80-летию Победы
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Сборник «Важнейшие документы войны» включает в себя материалы Свердловского обкома ВКП(б), которые касаются периода Великой Отечественной войны. С их помощью можно узнать, как проходили мобилизация в Красную армию; эвакуация населения и организация из западной части страны на Урал; организована работа предприятий.
Сборник «Спасибо, что не забываешь...» содержит воспоминания, письма и дневники военных лет. Он создан на основе личных документов, хранящихся в архивах Свердловской области.
«Наши сборники смогут использовать учителя и ученики на уроках и при подготовке презентаций. Мы видим, какую ценность представляют документы Великой Отечественной войны в нынешнее время, поэтому сейчас ведем большую работу по сбору материалов о специальной военной операции»,— отметил на презентации глава управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.