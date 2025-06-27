Адвокаты поддержали предложение ФСИН об экспресс-свиданиях в СИЗО

Федеральная палата адвокатов (ФПА) поддерживает инициативу ФСИН о введении получасовых экспресс-свиданий адвокатов и заключенных в СИЗО. Об этом ТАСС заявила президент ФПА Светлана Володина. По ее словам, палата поддерживает предложение при условии, если защитнику будет достаточно отведенных 30 минут.

Зампредседателя комиссии Совета ФПА по защите прав адвокатов Нвер Гаспарян в разговоре с агентством отметил, что система экспресс-свиданий должна касаться не только встреч заключенных с защитниками, но и с родственниками.

Ранее замдиректора ФСИН Сергей Щербаков пояснял, что экспресс-свидания могут решить проблему очередей на посещение адвокатами подзащитных. По его словам, запись на такие встречи может осуществляться через портал «Госуслуги». Сейчас ФСИН открыла в некоторых СИЗО такие экспресс-кабинеты в тестовом режиме. В московских СИЗО есть уже 16 таких кабинетов, по одному кабинету открыто в Крыму и Брянской области.

Полина Мотызлевская