В Челябинской области ожидаются грозы и град

Вечером 27 июня и весь день 28 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град и шквалистый ветер до 25 м в секунду. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Ночью 28 июня температура прогнозируется в пределах плюс 10 — плюс 15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18 — плюс 23 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м в секунду, местами порывы до 14 м, при грозах локально до 25 м. Предварительно, в воскресенье 29 июня тоже будут дожди и грозы.

Виталина Ярховска