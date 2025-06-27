«Особняком стоит встреча ПСЖ—"Интер Майами"»

Минувшей ночью стали известны все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в США. Последние два дуэта начальной стадии play-off стали известны около 06:00 по Москве. Мадридский «Реал» обыграл «Зальцбург» со счетом 3:0 и теперь встретится с «Ювентусом». Итальянский клуб уступил «Манчестер Сити» 2:5. Этот результат свел «Сити» с командой «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. За развитием событий на турнире в США следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Steven Bisig / Reuters Фото: Steven Bisig / Reuters

На клубном чемпионате мира начинается самое интересное — матчи play-off. На пути к этой стадии без неожиданностей, конечно же, не обошлось. Например, ни одного аргентинского клуба в 1/8 финала мы не увидим, зато там будет четыре бразильских, а мадридский «Атлетико» и «Порту» досрочно покидают США. Были и локальные истории, такие как поражение «Баварии» от «Бенфики». Это, кстати, помогло тем немногочисленным клиентам «Лиги Ставок», которые поверили в португальцев, почти в четыре раза увеличить сумму ставки. Но в играх на вылет подобного может и не случиться, хотя европейским грандам все равно будет сложно, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Чемпионаты закончились очень утомительно для футболистов — такое огромное количество матчей уже, по сути дела, в середине лета».

Но, несмотря на эту усталость, к которой добавляется жара во время матчей, букмекеры практически уверены, что клубный чемпионат мира выиграет одна из европейских команд. Главный претендент — «Пари Сен-Жермен». В «Лиге Ставок» взять успех лучшего клуба этого сезона можно с коэффициентом 4. Затем идет «Манчестер Сити» с коэффициентом 5,5, и дальше, что называется, по списку: «Бавария», «Реал», «Интер» и так далее. Самым вероятным победителем среди неевропейских клубов букмекеры считают «Палмейрас». И то коэффициент в «Лиге Ставок» на успех бразильской команды невероятный — 20. Но, если вдруг «Палмейрас» станет в США лучшим, это будет сродни настоящему чуду. Хотя до этого далеко — минувшей ночью завершился только групповой турнир. В центре внимания было противостояние с ярчайшей вывеской «Ювентус»—«Манчестер Сити». И команды не подкачали — уже в начале встречи они обменялись голами. Но «Сити» был явным фаворитом противостояния и в итоге одержал победу 5:2, заняв первую строчку в турнирной таблице группы G. «Ювентус» выходит в play-off со второго места.

Особняком на стадии 1/8 финала стоит встреча ПСЖ—«Интер Майами», запланированная на ближайшее воскресенье. Лионель Месси, который буквально вытащил свою команду в play-off, сыграет против парижан. Правило бывших в футболе работает частенько, так что пари на гол мегазвезды точно будет популярным. Что же касается исхода этой встречи, то букмекеры не сомневаются в победе Парижа. В «Лиге Ставок» коэффициент на их успех составляет всего 1,21, а вот ничья в основное время идет уже за солидные 7,5. Победа аутсайдера оценивается выше 13. Не исключено, что ПСЖ может победить крупно, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Вполне возможно. Плюс два, плюс три может быть запросто.

Я не жду, что "Майами" там упрется, выиграет. Думаю, счет будет 3:1, 4:1 в пользу ПСЖ — где-то так».

В целом в каждом матче 1/8 финала, где европейский клуб встречается с неевропейской командой, с большой долей вероятности в следующую стадию должен выходить представитель Старого Света. Поэтому экспрессы с такими исходами могут выглядеть в «Лиге Ставок» очень привлекательно. Например, в парах «Бавария»—«Фламенго» или «Интер»—«Флуминенсе» букмекеры видят явными фаворитами европейцев. А если заключить пари сразу на два этих исхода, коэффициент будет выше 3. Но тут главное не забывать, что многие футболисты относятся к этому турниру как к предсезонке. Да, за каждую победу в США FIFA платит по $2 млн, и призовой фонд серьезный — $1 млрд. Но все-таки выкладываться так же, как в Лиге чемпионов, футболисты европейских клубов вряд ли будут.

Владимир Осипов