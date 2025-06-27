«Официальную версию случившегося многие не приняли до сих пор»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов вспоминает обо одной из самых резонансных авиакатастроф в истории спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Юрасов, Коммерсантъ Фото: Вячеслав Юрасов, Коммерсантъ

Авиакатастроф, в которых погибли целые команды в истории спорта немало, более 20 случаев. Но самой резонансной для российских болельщиков стала трагедия ярославского «Локомотива» в 2011-м. Эта хоккейная команда претендовала на звание лучшей в стране, но 7 сентября случилось невероятное. Самолет, на котором спортсмены отправились на выездной матч в Минск, разбился во время взлета. С момента той аварии прошло почти 14 лет, но официальную версию, по которой один из пилотов якобы нажимал на тормоз во время набора высоты, многие не приняли до сих пор.

В интернете немало расследований произошедшего. Есть предположение, что самолет взлетал, не имея возможности использовать всю полосу, так как там находился другой борт некого высокопоставленного чиновника. Кто-то говорит о хаосе, который творился в аэропорту Ярославля во время экономического форума. Кстати, он проходил на «Арене 2000», где «Локомотив» проводит свои домашние матчи, и даже после аварии мероприятие не прервали. Эксперты отмечают, что в записи переговоров экипажа отсутствуют обязательные команды.

В результате той трагедии погибли 44 человека. В этом году ярославский «Локомотив» впервые в истории смог взять Кубок Гагарина. После этой победы команда привезла завоеванный трофей к мемориалу, который был установлен на месте авиакатастрофы, посвятив свой триумф погибшим.

Владимир Осипов