В Челябинске суд арестовал руководителя проекта «Увильды парк»

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу руководителя проекта «Увильды парк» Алексея Вахатова, обвиняемого в даче особо крупной взятки за предоставление кредита (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Мера пресечения избрана сроком до 26 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Представителя двух юридических лиц задержали сотрудники УФСБ России по региону вместе с бывшим и действующим сотрудниками челябинского отделения одного из банков. По версии следствия, в 2013-2025 года банковские служащие получили от представителя двух компаний взятки на общую сумму 13,7 млн руб. за помощь в открытии кредитной линии на 1,5 млн руб. на строительство гостиничного комплекса.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Центральный районный суд Челябинска ранее заключил под стражу бывшего исполнительного директора отделения банка, обвиняемого в получении взятки.