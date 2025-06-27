В Энгельсе топла подростков издевалась над девочкой, прокуратура начала проверку

Прокуратура Энгельса Саратовской области приступила к проверке по факту инцидента с участием несовершеннолетних. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее полиция выявила в сети видео, на котором подростки совершают противоправные действия. Согласно предварительным сведениям, события произошли накануне, 26 июня, на хоккейной площадке на ул. Ломоносова в Энгельсе.

Специалисты устанавливают участников противоправных действий. Надзорному ведомству предстоит оценить исполнение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также эффективности работы органов системы профилактики и исполнению обязанностей со стороны родителей и законных представителей детей.

Правоохранительные органы начали процессуальную проверку. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий.

Накануне в соцсетях очевидцы рассказали, что на пересечении улиц Космонавтов и Ломоносова толпа из 40-50 подростков издевалась над сверстницей. Отмечалось, что несовершеннолетние собираются там каждый день, избивают девочку, ставят ее на колени, унижают, выражаются нецензурной бранью в отношении взрослых.

Также в сети было опубликовано видео, на котором две девочки пинают третью. При этом за кадром можно слышать смех и ругань.

Павел Фролов