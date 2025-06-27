В Самарской области в суд направлено дело лидера этнической ОПГ о посредничестве во взяточничестве

В Отрадном прокуратура направила в Отрадненский городской суд уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале обвиняемый — лидер этнической ОПГ — предложил представителю цыганской диаспоры свое посредничество в передаче 200 тыс. руб. в качестве взятки. Деньги он пообещал передать неустановленному должностному лицу из числа сотрудников ОМВД России по Отрадному «с целью уклонения от уголовной ответственности родственника представителя диаспоры». За взятку работники правоохранительных органов должны были принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Руфия Кутляева