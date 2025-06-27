В Елабужском районе насмерть сбили 10-летнюю девочку на велосипеде

В Елабужском районе автомобиль Haval сбил 10-летнюю девочку на велосипеде. Ребенок скончался от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, девочка пересекала дорогу в неположенном месте.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Елабужского городского прокурора Артур Князев. Органом предварительного расследования организована процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует прокуратура города.

Анар Зейналов