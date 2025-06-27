Месторождение лития в поселке Шевченко в Донецкой народной республике находится под контролем вооруженных сил России, сообщает Le Figaro. Это месторождение считается одним из самых перспективных на Украине.

Открытое в 1982 году месторождение занимает около 40 га на восточной окраине Шевченко. Помимо лития, здесь есть запасы редких металлов, что делает его стратегически важным объектом. С ростом спроса на сырье для электроники это месторождение приобретает особое значение, отмечает Le Figaro.

Со взятием месторождения Крутая Балка в Запорожской области Россия контролирует два из четырех литиевых месторождений на Украине. Другие два — Доброе и Пороховское, находящиеся в Кировоградской области, остаются под контролем Украины.