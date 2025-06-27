В Тверицах у церкви хотят построить 12 жилых домов

В Ярославле между Тверицкой набережной и улицей Стопани около Софийской церкви планируется возведение 12 индивидуальных жилых домов. Проект планировки и межевания, который предполагает застройку, прошел общественные обсуждения, протокол подведения итогов опубликован на сайте мэрии.

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Еще в 2015 году земельный участок площадью 54 тыс. кв.м. рядом с церковью отдали под аренду ООО «Купол» для жилищного строительства. Там планировалось построить один индивидуальный жилой дом и три блокированных. Проект утвердили в 2021 году, а в 2024 году началась его корректировка.

«Целью внесения изменений в ранее утвержденную документацию по планировке указанной территории является обоснование возможности размещения индивидуальных жилых домов вместо ранее запланированных блокированных домов. Предусмотрено размещение 12 индивидуальных жилых домов, объекта розничной торговли (магазина), трансформаторной подстанции»,— говорится в пояснительной записке.

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Жилые дома будут расположены сзади церкви, напротив старинного кладбища. Согласно проекту, в них будут жить 30 человек.

Общественные обсуждения проходили с 13 по 20 июня и не вызвали интереса местных жителей. В них никто не принял участие. Теперь проект будет направлен мэру на утверждение.

Алла Чижова