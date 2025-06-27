В Оренбургской области суд обязал демонтировать парковку на землях лесного фонда

В Орске суд удовлетворил требование природоохранного прокурора демонтировать парковочную зону, расположенную на землях лесного фонда. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, орская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения земельного и лесного законодательства. Выяснилось, что предприниматель из Гайского муниципального округа самовольно занял земли лесного фонда, которые граничат с его землей. Он уложил асфальтное покрытие для создания автомобильной парковки у салона ритуальных услуг.

Спецпрокуратура контролирует ход исполнения судебного акта.

Руфия Кутляева