В Оренбургской области суд обязал демонтировать парковку на землях лесного фонда
В Орске суд удовлетворил требование природоохранного прокурора демонтировать парковочную зону, расположенную на землях лесного фонда. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
По информации надзорного ведомства, орская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения земельного и лесного законодательства. Выяснилось, что предприниматель из Гайского муниципального округа самовольно занял земли лесного фонда, которые граничат с его землей. Он уложил асфальтное покрытие для создания автомобильной парковки у салона ритуальных услуг.
Спецпрокуратура контролирует ход исполнения судебного акта.