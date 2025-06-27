В Кунгуре прокуратура добилась соцвыплат для медработников

Кунгурская городская прокуратура провела проверку соблюдения прав работников стационара местной больницы на получение специальных соцвыплат, сообщает пресс-служба ведомства. Было установлено, что ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» имеет признаки центральной районной больницы, однако полагающиеся дополнительные выплаты сотрудники круглосуточного стационара не получали.

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По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском о признании права более трехсот сотрудников на получение специальных выплат. Требования были удовлетворены. «В настоящее время положенная выплата им производится в установленном порядке»,— подчеркнули в пресс-службе.