«Газпром газораспределение Самара» оштрафован за непредоставление информации о росте цен

«Газпром газораспределение Самара» оплатил штраф, который был наложен за непредоставление информации по делу о росте цен на техническое обслуживание газового оборудования. Об этом сегодня сообщили в региональном УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее, 23 декабря 2024 года, антимонопольная служба назначила компании штраф за то, что она не выполнила требования законодательства, и это помешало расследованию.

«ГГС» попробовал опротестовать штраф в суде. Но суд отклонил доводы компании, что ее действия не повлияли на дело, и указал, что они действительно мешали работе антимонопольного органа.

В итоге компания заплатила штраф в размере 200 тыс. руб.

Алексей Алексеев