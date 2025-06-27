Республика Марий Эл стала победителем Всероссийского конкурса «Регион для молодых» и получит 153,5 млн руб. на развитие молодежной политики. Это уже четвертая победа региона в данном конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марий Эл выиграла 153,5 млн рублей в конкурсе «Регион для молодых»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Марий Эл выиграла 153,5 млн рублей в конкурсе «Регион для молодых»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава республики Юрий Зайцев представил заявку на очном этапе в начале июня. Накануне руководитель Росмолодежи Григорий Гуров объявил о победе региона.

Отмечается, что благодаря предыдущим победам в конкурсе во Дворце молодежи созданы коворкинг, лекторий, оборудованный зрительный зал, медиацентр, студия звукозаписи и пространство для молодых семей.

В этом году завершится ремонт нового корпуса Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Йошкар-Оле. В 2026 году планируется модернизация главного корпуса «Авангарда» и открытие нового молодежного центра в Моркинском районе.

Анар Зейналов